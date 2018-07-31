الأرصاد السعودية تُصدر دليلاً إلكترونياً لتوعية الحجاج بالمعلومات البيئية بثلاث لغات جدة في 31 يوليو/ بنا /أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية دليلاً إلكترونياً بثلاث لغات هي "العربية، والانجليزية، والأوردو"، لتوعية الحجاج بمعلومات الأرصاد والبيئة بعنوان الأرصاد والبيئة في الحج لموسم الحج لهذا العام 1439هـ، بالتزامن مع إنهاء الاستعدادات اللازمة لفرق الهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية للإسهام في نجاح موسم الحج لهذا العام، وفق ما اوردت وكالة الانباء السعودية.



كما يشتمل الكتاب على لمحة عن علاقة الأرصاد والبيئة والحج ومدى أهميتهما، وأيضا على تقريراً عن الحالة السائدة والتوقعات المناخية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال درجات الحرارة والأمطار والرياح السطحية ونسبة الرطوبة المتوقعة، وجميع تلك المعلومات متوفرة باللغات الثلاث، ويحتوي الكتاب كذلك على معلومات حول مناسك الحج، ووسائل التواصل مع الهيئة عبر الرقم 988، والموقع الالكتروني وكذلك تطبيق أرصاد الذي يمكن الحجاج من الاستفادة منه بمعرفة الحالة الجوية بشكل مستمر.



وستقدم الهيئة أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، وكذلك تم توفير غرفة عمليات للأرصاد والبيئة في منى، لتقديم التحليل والتدقيق على المعلومات والبيانات سواء الأرصادية منها أو البيئية، وتسهيل وصولها للجهات المستفيدة بشكل مستمر، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام والمرئي والمقروء على مدار الساعة ، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.



وقد تمكنت من مزاولة مهامها في رصد حالة الطقس بأجواء المشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي القعدة الحالي بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق مهامها ومسؤوليتها ومن خلال المختصين في العمل البيئي والأرصادي.





و.ش



بنا 1052 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/31 - 59 : 01 PM