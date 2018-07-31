طيران الخليج تحتفل بإطلاق خدمات لندن على متن طائرتها بوينغ 9-787 دريملاينر الجديدة المنامة في 31 يوليو / بنا / احتفلت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أمس بإطلاقها رحلتيها اليوميتين من وإلى لندن على متن طائرتها من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر الجديدة كلياً، وذلك من خلال إقامتها لاحتفالية في نادي الفنون بمايفير جمعت عدداً من الضيوف شملوا عدد من السفراء والدبلوماسيين للوجهات التي تخدمها طيران الخليج، وأصحاب ومدراء عدد من كبرى وكالات السفر والسياحة في بريطانيا، وعدد من شركاء الناقلة في بريطانيا، وممثلي وسائل الإعلام.

وقد رحب الرئيس التنفيذي للناقلة السيد كريشيمير كوتشكو وأعضاء الإدارة التنفيذية بالناقلة بما فيهم مدير محطة طيران الخليج في المملكة المتحدة السيد راشد القعود بالضيوف، وشاركوهم بآخر المعلومات حول أحدث منتجات وخدمات الناقلة، والمزايا العديدة لطائرة بوينغ 9-787 دريملاينر المتاحة للمسافرين.



في معرض حديثه خلال الاحتفالية، قال السيد كوتشكو "ترتبط طيران الخليج بعلاقات قوية مع المملكة المتحدة منذ بدء عملياتنا إلى لندن في العام 1970. لندن هي الوجهة الرئيسية لعملائنا المسافرين سواء للأعمال أو للترفيه، ويسعدنا أن نطرح أحدث رحلاتنا المزدوجة على متن طائرتنا من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر على هذا الخط. أتطلع إلى تلقي ردود فعل المسافرين حول هذه الإضافة المميزة لأسطولنا التي تتيح للمسافرين من المملكة المتحدة السفر عبر شبكة طيران الخليج المتسعة براحة تامة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا الرئيسيين في الصناعة في المملكة المتحدة الذين هم جزء لا يتجزأ من نمو ونجاح عملياتنا في لندن."



وتربط خدمة الرحلتين اليوميتين الجديدة بين مطار البحرين الدولي ومطار هيثرو لندن الدولي، طائرة طيران الخليج من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر ذات الـ 26 مقعداً على درجة الصقر الذهبي والـ 256 مقعداً على الدرجة السياحية تؤمّن مساحات شخصية أكبر، وشاشات عرض أكبر، ووسائل أكثر للرفاهية، وخيارات أكثر للترفيه. وسيستمتع مسافري طيران الخليج بالعديد من المزايا على متن طائرة بوينغ 9-787 دريملاينر، مثل أكبر نوافذ موجودة في أي طائرة تجارية، وجودة جوية أفضل، ومستويات معدّلة من الرطوبة بضغط أعلى للمزيد من الراحة، وخزائن علوية بحجمٍ أكبر لتستوعب حقائب جميع الركاب، وإضاءة مريحة، وتكنولوجيا مطورة تستشعر المطبات الجوية لضمان رحلة أكثر سلاسة.





وتوفر الرحلتين اليوميتين المباشرتين لطيران الخليج بين البحرين والمبنى رقم 4 في مطار هيثرو ربطاً ممتازًا في الاتجاهين؛ حيث يمكن للمسافرين الإقليميين الربط برحلاتهم بسهولة من خلال البحرين إلى لندن، في الحين ذاته يمكن للمسافرين المقيمين في المملكة المتحدة السفر بدون توقف إلى البحرين، مع إمكانية الربط إلى المدن الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى؛ وذلك على متن إحدى أحدث طائرات الناقلة من طراز طراز بوينغ 9-787 دريملاينر.



وفي العام 2018 ستسيّر طيران الخليج رحلاتها إلى 49 مدينة في 26 دولة وتلتزم طيران الخليج بريادتها في الصناعة، حيث تعمل باستمرار على تعزيز خدماتها وتصميم منتجاتها التي تناسب احتياجات الركاب، كما أنها تشتهر بضيافتها العربية الأصيلة، ويتجلى ذلك من خلال منتجاتها المميزة الصديقة للعائلات والمسافرين للأعمال. واليوم، تسيّر شركة طيران الخليج رحلات يومية مزدوجة أو أكثر إلى وجهات مختارة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا؛ بينما تمتد شبكتها إلى دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأقصى، وتؤمّن الناقلة ربطاً سلساً للمسافرين على مدى شبكة وجهاتها من خلال مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي.

وللمزيد من المعلومات حول شبكة وجهات الناقلة أو لأسعار تذاكرها وجدولة رحلاتها، يمكن زيارة موقع الناقلة الإلكتروني gulfair.com، أو الاتصال بمركز الاتصال الدولي الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم (+973) 17373737، أو زيارة أحد مكاتب مبيعات طيران الخليج أو وكلائها المعتمدين.









م.ف.ق/و.ش



بنا 1039 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/31 - 52 : 01 PM