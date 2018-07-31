وزيرة الصحة تقوم بزيارة تفقدية لمركز غسيل الكلى بالحنينية المنامة في 31 يوليو/ بنا / قامت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وسعادة وكيل الوزارة الدكتور وليد خليفة المانع والأستاذة سيما زينل مديرة إدارة الخدمات المساندة وعدد من المسئولين بالوزارة وبصحبة المهندسين المعنيين بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2018 إلى مركز معالجة مركز غسيل الكلى بمنطقة الرفاع (الحنينية) والذي بلغت كلفة إنشاءه وتجهيزه نحو 8 ملايين و305 ألف دينار بحريني ضمن برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع نهاية أغسطس الجاري 2018 بعد أن بلغت نسبة الإنجاز حالياً بالمشروع 95%.



وخلال الزيارة اطلعت سعادة وزيرة الصحة على سير العمل في المراحل النهائية من المشروع، والتأكد من استكمال كافة الأعمال الإنشائية اللازمة وفق المخطط الهندسي للمركز، وذلك في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وحثه المستمر على متابعة كافة المشاريع الصحية سعياً نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في البحرين.



هذا وقد شملت الزيارة التفقدية لسعادة وزيرة الصحة الاطلاع على المبنى والذي يتضمن في الطابق الأول قاعة لاستقبال المرضى وعدداً من العيادات الخارجية ومختبراً طبياً متخصصاً لأمراض الكلى، إلى جانب الصيدلية وقسم الأشعة وغرف لمعالجة المرضى.



كما يشتمل الطابق الثاني للمركز على 3 أجنحة رئيسية وهي مخصصة للمرضى المحتاجين لغسيل الكلى (الغسيل الدموي المزمن) ويبلغ عدد الأسرة فيها 60 سريراً، كما يتضمن الطابق خدمات طبية أخرى مساندة وورشة صيانة للأجهزة الطبية ووحدة لتحلية المياه لأجهزة الغسيل إلى جانب قاعة مخصصة للتدريب على الغسيل البريتوني حيث بإمكان المريض القيام بهذه العملية في المنزل، بالإضافة إلى قاعة للمحاضرات ووحدة للتغذية من مهامها تقديم الخدمات الخاصة بوجبات المرضى ومتابعة الحالة الصحية لهم.



ويتوافر في المبنى أيضاً مكتبة وغرفة اجتماعات ومكاتب للأطباء مع تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية لمرضى غسيل الكلى وتقديم الاستشارات هذا إلى جانب بعض الخدمات المساندة وعدد 232 موقفاً لسيارات كل من المرضى والمرافقين وزوار المركز والأطباء والموظفين وموقفاً لسيارة الإسعاف.



وفي ختام الزيارة التفقدية قدمت سعادة وزيرة الصحة شكرها إلى المهندسين والعاملين على هذا المشروع بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وقسم الهندسة بوزارة الصحة على متابعتهم المستمرة لهذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع الصحية والطبية المتطورة الجاري إنشاؤها بالمحافظة الجنوبية حيث سيساهم في توفير خدمات متخصصة وشاملة ومتكاملة لمرضى الكلى، مؤكدةً استمرار وزارة الصحة في تنفيذ العديد من المشاريع الطموحة القادمة التي تسعى بالدرجة الأولى إلى خدمة المريض وتسهيل وصول الخدمة العلاجية إلى جانب تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية للجميع.



ن.ف/و.ش



بنا 1033 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/31 - 39 : 01 PM