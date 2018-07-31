جلالة الملك المفدى يصدر أربعة قوانين لسنة 2018 المنامة في 31 يوليو/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون (36) لسنة 2018 بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.





وجاء في المادة الأولى من القانون أنه:



يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الجمعيات و الأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، النص الآتي:



يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية و السياسية.



وجاء في المادة الثانية أن "على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".



كما صادق عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (37) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وجاء في مادته الأولى أنه: "يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و (58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصان الآتيان:



مادة (56 فقرة أولى):



مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52)، من هذا القانون. ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقاً للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (50) حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.



مادة (58):



مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.



فيما نصت المادة الثانية من القانون أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".



وصادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (38) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية.

جاء في مادته الأولى أنه:"صُودق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 26 أبريل 2016، والمرافقة لهذا القانون".



و جاء في مادته الثانية أنه:"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه و أصدر قانون رقم (39) لسنة 2018 بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ونصت المادة الأولى من القانون أنه:"صودق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري السادس عشر المعقود بمدينة جدة بتاريخ 31 مايو 2016، والمرافق لهذه القانون".

فيما نصت المادة الثانية من القانون أنه:"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".





















ن.ف/و.ش



بنا 1029 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/31 - 36 : 01 PM