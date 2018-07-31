20 ألف عائلة استفادت من منحة الإمارات لدعم خطة الأمم المتحدة في اليمن عدن في 31 يوليو /بنا/ قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 20 ألف عائلة يمنية استفادت من المنحة التي قدمتها دولة الإمارات لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 حتى الآن.



وأشادت المفوضية خلال لقاء ممثلها باليمن أيمن غرايبة ، ومديرة مكتبها في عدن جاكلين بارليفيت، مع مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي، بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات والذي أسهم في التخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر اليمنية .



كما بحث الطرفان، نقلا عن وكالة انباء الامارات، آلية تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين في المدن المحررة، إلى جانب ما تقدمه الإمارات من دعم لبرامج الأمم المتحدة المختلفة باليمن.



خ.س



بنا 0957 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/31 - 13 : 01 PM