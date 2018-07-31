رئيس الأوقاف الجعفرية يستقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدداً من مسؤولي الغرفة المنامة في 31 يوليو/ بنا / استقبل رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور في مكتبه بمبنى الإدارة وفداً من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والنائب الثاني لرئيس الغرفة السيد محمد عبد الجبار الكوهجي وعضو مجلس الإدارة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة المهندس عارف هجرس ورئيس لجنة العقار والإنشاء بالغرفة الدكتور مناف حمزة وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الأوقاف الدكتور عبدالحسن الديري وعضو مجلس الإدارة السيد علي النايم والقائم بأعمال مدير الإدارة السيد علي ميرزا خميس ورئيس قسم التسجيل السيد عادل ثابت.



وخلال اللقاء رحب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بالسيد سمير ناس والوفد المرافق له، مشيداً بدور ومبادرات الغرفة في تنمية القطاع الخاص المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



واستعراض الجانبان مجموعة من مبادرات ومشاريع الأوقاف الجعفرية وتم التوافق على تنظيم مؤتمر استثماري مشترك بين إدارة الأوقاف الجعفرية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لاستعراض الفرص الواعدة أمام المستثمرين والتجار الراغبين في استثمار العقارات الوقفية الاستثمارية وفرص ومجالات التعاون المشترك بين الأوقاف الجعفرية ومختلف المستثمرين.



وأكد سماحة الشيخ محسن آل عصفور في هذا الإطار أن إدارة الأوقاف الجعفرية أبوابها مفتوحة للمستثمرين لإطلاق مشاريع تساهم في تنمية الوقف، لافتاً إلى تطلع الإدارة للإسهام بقوة وفاعلية في تحقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى والقائمة على العدالة والاستدامة.



واستعرض رئيس الأوقاف الجعفرية مع رئيس ووفد الغرفة التطور الحاصل في عمليات التأجير مؤكداً أن مجلس الأوقاف الجعفرية قطع شوطاً كبيراً في تنظيم عملية التأجير والاستثمار، من خلال تأسيس مركز خدمات المستثمرين في مبنى الإدارة الكائن بالمنامة، والإعلان عن تدشين نظام "بوابة العقارات الوقفية الاستثمارية" - الواجهة الإلكترونية الجديدة لتقديم طلبات الاستثمار والاستئجار - وعرض جميع العقارات الوقفية للمجتمع لأول مرة في تاريخ الإدارة بما يعزز من الشفافية والتنافسية في تنمية الإيرادات الوقفية.



من جانبه أثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على الدور الرائد الذي تقوم به إدارة الأوقاف الجعفرية في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ومشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته الإدارة على صعيد تنمية الوقف، ومبادراتها ومشاريعها الطموحة، والتي ستعرض في مؤتمر الاستثمار الوقفي الذي سيقام بمبادرة مشتركة بين الجانبين وستتاح الفرصة لجميع أعضاء الغرفة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة وتكثيف الجهود نحو تعزيز الشراكة بين الأوقاف الجعفرية والمستثمرين لتحقيق الاستفادة المثلى من رؤية الإدارة في استثمار العقارات الوقفية على أسس من الشفافية وتكافؤ الفرص واستقطاب المستثمرين للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.







ل.ب/خ.س



بنا 0941 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/31 - 11 : 01 PM