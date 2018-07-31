رئيس الطيران المدني في ماليزيا يستقيل على خلفية التقرير الذي عجز في الكشف عن لغز الطائرة المفقودة كوالالمبور في 31 يوليو / بنا / أعلنت هيئة الطيران المدني الماليزية استقالة رئيسها، وذلك بعد عدم تضمن تقرير نشر أمس الاثنين سبب اختفاء الرحلة رقم "إم إتش 370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية.



وجاء في بيان الهيئة أنه من المقرر أن تدخل استقالة أزهر الدين عبد الرحمن، حيز التنفيذ، خلال 14 يوما.



وافاد التقرير بأن السلطات الماليزية "لم تتمكن من أن تحدد بشكل مؤكد" سبب اختفاء الرحلة رقم "إم إتش 370"، في الثامن من مارس 2014، وعلى متنها 239 شخصا.



كما سلط التقرير الضوء على الاخفاقات التي ارتكبتها إدارة التحكم في الحركة الجوية بكوالالمبور، حيث قال إنها "لم تمتثل للإجراءات المعمول بها". وانتقد كثيرا عمل خدمات التحكم الجوي لفيتنام وماليزيا التي ارتكبت، برأي فريق التحقيق، عددا من الأخطاء أثناء مواصلة الاتصال مع الطائرة، تسببت في الكشف متأخرا عن تغير خط رحلة الطائرة التي انحرفت فجأة عن مسارها واتجهت نحو المحيط الهندي.



واوضح عبد الرحمن أمام الصحفيين سبب استقالته قائلا "بالرغم من أن تقرير الفريق لا يحمل هيئة الطيران المدني مسؤولية مصرع الطائرة المفقودة، فإنه يضم عددا من الاستنتاجات الواضحة جدا تتعلق بعمل خدمة تحكم حركة المرور الجوي في مطار كوالا لمبور. ويدور الحديث فيه عن انتهاك خبراء الخدمة للعمليات المعينة للإشراف على حركة المرور الجوي".



كما لم يستبعد فريق التحقيق تدخلا خارجيا في عملية قيادة الطائرة، وخاصة في غرفة الطيارين والتعطيل اليدوي لأنظمة الاتصال، الأمر الذي أدى إلى فقدان الاتصال المباشر مع الطائرة قبل غيابها على شاشات الرادارات المدنية والعسكرية التي كانت تشرف على رحلتها.





خ.س



بنا 0850 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/31 - 57 : 11 AM