الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة رام الله في 31 يوليو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي اليامون وقباطية، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، وداهمت عدة منازل بعد تكسير أبوابها وعبثت بمحتوياتها.



وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.



كما داهمت عدة احياء في مدينة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير شمال شرق الخليل، وعلى جسر حلحول شمالا.



وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة فلسطينيين.













و.ش/خ.س



بنا 0711 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/31 - 17 : 10 AM