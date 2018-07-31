ثمانية قتلى واربعون جريحا في انفجار لغم بحافلة في افغانستان هرات في 31 يوليو / بنا / قتل ثمانية أشخاص وجرح أربعون آخرون معظمهم نساء وأطفال، في انفجار لغم بحافلة اليوم الثلاثاء غرب أفغانستان.



وقال المتحدث باسم شرطة ولاية فراه، لوكالة فرانس برس "كان لغما زرعه متمردو طالبان لضرب قوات الأمن. لكنه انفجر في حافلة ركاب".



وأعلن المتحدث باسم حاكم الولاية للوكالة ان الانفجار وقع بينما كانت الحافلة تقوم برحلة في منطقة بلابلوك في ولاية فراه.



وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هيكلا متفحما لما قيل انه الحافلة.





خ.س



بنا 0624 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/31 - 32 : 09 AM