رصد نشاط بمصنع كوري شمالي أنتج صواريخ عابرة للقارات واشنطن في 31 يوليو / بنا / رصدت وكالات المخابرات الأمريكية نشاطا متجددا في مصنع بكوريا الشمالية أنتج أول صواريخها الباليستية القادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، وفق ما افاد مسؤولون امريكيون.



وابلغ مسؤول لم تكشف وكالة رويترز عن هويته بأن الصور والتصوير بالأشعة تحت الحمراء أظهر مركبات تدخل المنشأة في سانومدونغ وتخرج منها، لكنها لا تظهر إلى أي مدى محتمل وصل صنع الصاروخ.



كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست امس الاثنين أن بيونغيانغ تصنع فيما يبدو صاروخا أو اثنين جديدين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود السائل في منشأة أبحاث كبيرة على أطراف العاصمة ، وذلك نقلا عن مسؤولين مطلعين على الشؤون المخابراتية كما اشارت.



وذكر البيت الأبيض أنه لا يعلق على الأمور الخاصة بالمخابرات، وفي سول، قال مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي إن أجهزة المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية تبحث عن كثب التحركات الكورية الشمالية .



وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعارض فيها تقديرات المخابرات الأمريكية مع تفاؤل الرئيس ترامب الذي كتب في تغريدة على تويتر بعد قمته التاريخية مع كيم في سنغافورة الشهر الماضي "يمكن للجميع أن يشعروا الآن بقدر أكبر من الأمان مقارنة بما كان عليه الحال في اليوم الذي توليت فيه المنصب. لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية".







خ.س



بنا 0617 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/31 - 23 : 09 AM