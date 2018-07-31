سفير روسيا في اتل ابيب: لن تتواجد تشكيلات أجنبية على حدود اسرائيل مع سوريا القدس المحتلة في 31 يوليو/ بنا / قال السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، إن السيطرة على الحدود السورية مع إسرائيل ستكون فقط للجيش السوري ولن تتواجد هناك تشكيلات أجنبية، وخاصة إيرانية أو حليفة لها.



وأكد السفير الروسي للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، وجود اتفاق حول عدم انتشار قوات على حدود إسرائيل من الجانب السوري غير قوات الجيش السوري.



وأضاف: "الأولوية هي ضمان أمن إسرائيل، وهذا ليس مجرد كلام بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية"، كما اوردت قناة روسيا اليوم.



وقال الدبلوماسي الروسي "اتفقنا على أنه على الجانب الآخر من الحدود لن تكون هناك سوى وحدات من الجيش السوري . الأولوية هي ضمان أمن دولة إسرائيل.. هذه ليست كلمات فارغة للسياسة الخارجية الروسية".



وأضاف "يجب ألا تكون هناك قوات غير سورية في المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد". لكن السفير فيكتوروف اعتبر طلب إسرائيل سحب القوات الإيرانية من جميع الأراضي السورية غير واقعي في الظروف الحالية.



ودعا فيكتوروف إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية المتعلقة بفصل القوات الموقعة عام 1974، التي تفترض مسبقا وجود تقاطع بين إسرائيل وسوريا في مناطق منزوعة السلاح كليًا أو جزئيًا، مع وجود قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة هناك.





و.ش/خ.س



بنا 0537 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/31 - 45 : 08 AM