الطقس في البحرين حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 31 يوليو/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ولكنه حسن بوجه عام عند المساء.





الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا، ولكنها من 10 إلى 15 عقدة هذه الليلة.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية السرعة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 41 م الصغرى 32 م.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 15%.



شروق الشمس 05:02 صباحا وغروبها في الساعة 60:26 مساءا.









خ.أ



بنا 0302 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/31 - 08 : 06 AM