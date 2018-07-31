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انفجار سيارة مفخخة يقتل 10 اشخاص في جنوب الفلبين
2018/07/31 - 53 : 05 AM
مانيلا 31 يوليو/بنا/ قتل 10 أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة في جنوب الفلبين حسب ما ذكر الجيش الفلبيني أن ستة من القوات الحكومية وأربعة مدنيين قتلوا اليوم الثلاثاء، عندما فجر مسلح متشدد مشتبه به سيارة (فان) محملة بالمتفجرات.

ووأشارت التقارير الاخبارية من هناك أن الهجوم وقع عند نقطة تفتيش عسكرية في مدينة لاميتان بمقاطعة باسيلان / 900 كيلومتر جنوبي مانيلا/ وفقا لما ذكره قائد فرقة مكافحة الارهاب الكولونيل فيرناندو رييج.

خ.أ

بنا 0246 جمت 31/07/2018


عدد القراءات : 6         اخر تحديث : 2018/07/31 - 53 : 05 AM
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