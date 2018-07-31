مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 31 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



ملك البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس كازاخستان.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من اخيه سلطان عمان.



سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد.



سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يستعرضان سبل تعزيز أركان السياسة المالية والنقدية.



سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه سلطان عمان.



مجلس الوزراء يدين محاولات جماعات الحوثي الإرهابية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين.



برعاية معالي وزير الداخلية..رئيس الأمن العام يحضر الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص.



وزير الداخلية يصدر قرارا بتنظيم إسناد مهمة فحص المركبات إلى شركات القطاع الخاص.



توافق بين شئون الجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات حول آلية تنظيم نشاط النقل الدولي.



وزارة الأشغال تطرح 210 مناقصة داخلية.



الأعلى للمرأة يُعرّف منتسبي برنامج (صوت شباب 2030) على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.



وكيل الزراعة والثروة البحرية: رفع الحظر عن صيد الروبيان ابتداء من أول أغسطس.



لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة تستعرض مجالات جديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.



الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يثمن إنجازات مملكة البحرين بمناسبة يوم مكافحة الاتجار بالبشر.



الهلال الأحمر البحريني يستقطب مجموعة من المتطوعين الجدد.



"الشؤون الإسلامية" تطلق البرنامج الدعوي (أفضل أيام الدنيا 3).



طلبة البحرين يرفعون اسم المملكة عاليًا في منتدى ’جي أي ورلدوايد‘ العالمي للشباب في المكسيك.



مدير امانة العاصمة تؤكد: التواصل المباشر مع العملاء أحد مؤشرات قياس جودة الخدمات.



الدفاع المدني ينفذ تمريناً وهمياً بأحد الفنادق بمشاركة 24 ضابطاً وفرداً و6 آليات.



تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. وزارة الإسكان تستقبل دفعات جديدة من منتفعي وحدات مدينة سلمان.



المعسكر الصيفي يتابع فعاليات أسبوعه الثاني ببرامج تعليمية وورش عمل منوعة.



وكيل التربية للموارد يجتمع مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لمناقشة التعاون للاحتفال بمئوية التعليم النظامي.



مع انتهاء فترة تقديم الطلبات للالتحاق بـ"فريق البحرين للفضاء .. الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تستلم 2173 طلباً.



العبسي يتسلم رسالة الدكتوراه لعلي الشويخ حول "الحماية الجنائية لضحايا الإتجار بالبشر".



الادلة المادية التابعة للنيابة العامة يختتمون دورة الاسعافات الاولية ومكافحة الحريق.



بـ 16 فعالية تحت شعار "درب" "التنمية السياسية" يطلق أكبر برنامج لتدريب المترشحين للانتخابات.



محافظ العاصمة: ارتفاع نسبة الشكاوى والطلبات الواردة يعكس ثقة الاهالي بالخدمات التي تؤديها المحافظة.



البوليتكنك : زيادة المقبولين وانتهاء تثبيت قبول الدفعة الثانية اليوم الثلاثاء.



وزير التربية يعرض تجربة البحرين في استخدام التكنولوجيا في تطوير التعليم في "قمة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018".



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم (معرض التوظيف العام) غدا الأربعاء.



وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث تعزيز التعاون الفني مع رئيس جمعية الصحة والسلامة المهنية البحرينية.



صيانة الطائرات في شركة "باس" تجدد الحصول على الآيزو.



السفارة المغربية بمملكة البحرين تحتفل بمناسبة ذكرى عيد العرش.



علاء المنشاوي: أسعار النفط تتجه إلى القفز صوب 100 دولار.



إضرابات تعمّ الأسواق الإيرانية بعد الانهيار الكارثي للعملة.



















خ.أ



بنا 0234 جمت 31/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/31 - 44 : 05 AM