الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في مديرية كتاف بمحافظة صعـدة صعـدة في 30 يوليو/بنا/ فرضت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي اليوم سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة اليمنية بعد طردها لمليشيا الحوثي الإنقلابية.



وفي هذا السياق أكد قائد اللواء 83 مشاة العميد رداد الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "أن الجيش فرض سيطرته على وادي الخراشب ووادي السوائل وصولاً إلى سلسلة جبال الرصيفات ، وهي أعلى المرتفعات الجبيلة بمديرية كتاف".



وأضاف الهاشمي" إن مليشيا الحوثي الإنقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة ولجأت عقب ذلك إلى تفجير العبارات ومجاري السيول بمديرية كتاف شمالي محافظة صعدة.



خ.أ



بنا 2137 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/31 - 59 : 01 AM