وزير الخارجية الاردني ونظيره الاسباني يوقعان مذكرة تفاهم مدريد في 30 يوليو/ بنا/ التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي في العاصمة الاسبانية مدريد اليوم مع نظيره الاسباني إسبانيا جوزيف بوريل.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان اللقاء ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين، إضافةً إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض الوزيران الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي ، حيث وضع الصفدي نظيره الإسباني في صورة الإجراءات التي تتخذها الاردن لتطوير بيئتها الاستثمارية وتعزيز قدراتها التنافسية لجذب الإستثمارات.



وأكد الوزيران أيضا الحرص على تطوير العلاقات الدفاعية وزيادة التنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية، وفِي مقدمها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووقع الوزيران، بعد لقائهما، مذكرة تفاهم لتأطير عملية التشاور السياسي ومأسستها، وأعلن وزير خارجية اسبانيا بدء حكومته إجراءات المصادقة على قرض ميسر للاردن ، لتمويل مشروع قناة نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت.



وأكد الصفدي فِي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي لن تنعم المنطقة بالسلام الشامل من دون حلها بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية مشيرا الى ان الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، محذرا من تبعات استمرار غياب آفاق انتهاء الاحتلال.



كما شدد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الوضع اللإنساني الذي يعاني منه القطاع داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بفاعلية لإيجاد أفق سياسي ينهي معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ودعا الصفدي إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في إطار تحرك تكون مصالح الشعب السوري وإنهاء معاناته ووقف الدمار والخراب في سوريا أولويته وهدفه.

كما أكد وزير الخارجية الاسباني دعم بلاده للأردن، مشددا على ان اسبانيا ماضية في العمل على تعزيز الشراكة مع الاردن.





م خ



بنا 2039 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/30 - 48 : 11 PM