توافق بين شئون الجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات حول آلية تنظيم نشاط النقل الدولي المنامة في 30 يوليو / بنا / لوحظ في الآونة الأخيرة القيام بعمليات نقل البضائع بأجر عبر جسر الملك فهد من قبل شاحنات غير مرخصة لمزاولة نشاط "النقل الدولي للبضائع" ومسجلة بلوحات خاصة (برتقالية اللون)، ووفقاً لتوجهات وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير وتنظيم أنشطة قطاع النقل البري بما في ذلك نشاط "النقل الدولي للبضائع"، وفي إطار التعاون والتنسيق الذي جرى بين شئون الجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات، فقد تم الاتفاق على المضي قدماً في قرار الوزارة بالشروع في إيقاف الشاحنات ذات اللوحة الخاصة (برتقالية اللون) التابعة لجميع الشركات والمؤسسات التي تنقل بأجر من عبور جسر الملك فهد بدءاً من 1 أغسطس 2018، وذلك للحد من التجاوزات غير القانونية التي تمارس من قبل هذه الشركات في عمليات النقل.



وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على إبقاء التفويج الطبيعي من منطقة الحد إلى منطقة التأمين قبل دخول جسر الملك فهد، وكإجراء مستحدث، سوف يتم قبل عملية التفويج التأكد من معلومات البيان الجمركي، وفي حال تبين أن الناقل يختلف عن صاحب الشحن (المصدر) سوف يتم تحويل الشاحنة إلى مواقف الشاحنات في منطقة الجنبية بالقرب من بوابة الدخول، وسوف يتم تدقيق البيانات من قبل موظفي وزارة المواصلات والاتصالات، وعليه سوف يتم تحديد إن كان المصدر مستوفي الشروط يمكنه بذلك العبور أو خلاف ذلك يمنع لحين استيفاء الاشتراطات المذكورة .



وعلى جميع الشركات والمؤسسات الراغبة في نقل البضائع بأجر عبر جسر الملك فهد، استخراج ترخيص "نقل البضائع الدولي" وتحويل جميع اللوحات الخاصة (برتقالية اللون) إلى (صفراء اللون) حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة المواصلات والاتصالات والإدارة العامة للمرور.



ن.ع/م خ



بنا 2006 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/30 - 11 : 11 PM