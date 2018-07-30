لجنة التظلمات في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون تعقد اجتماعها السبعين بدولة الكويت الكويت في 30 يوليو / بنا / تعقد لجنة التظلمات بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 70 خلال الفترة من 29 الى 31 يوليو 2018 في دولة الكويت.



ومن أهم المواضيع المعروضة على اللجنة في اجتماعها المشار إليه النظر في عدد من التظلمات المقدمة من وكلاء ومقدمي طلبات براءات الاختراع المعروضة عليها وإصدار الحكم فيها، إضافة الى اختيار رئيس ونائب رئيس اللجنة خلال فترة عملها لثلاث سنوات تبدأ من عام 2018م.

الجدير بالذكر أن لجنة التظلمات تتكون من اثني عشر عضواً من القانونيين والفنيين من الدول الأعضاء، يتم تشكيلها بقرار من المجلس الوزاري لمجلس التعاون كل ثلاث سنوات وتختص بالنظر في التظلمات المرفوعة من مقدمي طلبات براءات الاختراع ، بموجب نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وقد نظمت اللائحة التنفيذية لهذا النظام الاجراءات المتبعة لترفع أمام لجنة التظلمات.







ن.ع/م خ



بنا 1740 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/30 - 00 : 09 PM