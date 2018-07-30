"الأشغال" تطرح 210 مناقصة داخلية المنامة في 30 يوليو / بنا / كشف الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم الحواج عن أن شؤون الاشغال طرحت 210 مناقصة داخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 لنحو سبع إدارات بتكلفة إجمالية بلغت 1.292.278 دينار (مليون ومائتان واثنان وتسعون ألفاً ومائتان وثماني وسبعون ديناراً).



وقال الحواج أن إدارة مشاريع وصيانة الطرق تصدرت الإدارات في عدد المناقصات حيث طرحت 79 مناقصة بقيمة بلغت 566.999 دينار(خمسمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ديناراً)، وتليها إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي والتي طرحت 72 مناقصة بتكلفة إجمالية بلغت 310.023 دينار(ثلاثمائة وعشرة ألاف وثلاثة وعشرون دينار)، وتلتها إدارة صيانة المباني حيث طرحت 30 مناقصة بقيمة 183.952 دينار(مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون دينار).



وأضاف أن أبرز المناقصات الداخلية لقطاع الطرق تمثلت في استئجار المعدات، في حين أن أبرز مناقصات قطاع البناء كانت للصيانة، أما مناقصات الصرف الصحي فقد تنوعت بين توفير قطع غيار ومستلزمات المختبرات وتحاليل العينات، بالإضافة إلى صيانة الخطوط.



وأوضح الحواج أن المناقصات الداخلية للوزارة تتمثل في المناقصات التي تتراوح تكلفتها التقديرية ما بين 3 آلاف دينار و25 ألف دينار، حيث لا تحتسب أية مبالغ عند التقديم على المناقصات التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار، في حين يتم احتساب مبلغ وقدره 15 دينارا بحرينيا عند التقديم للمناقصات التي تتعدى 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار.



وأكد سعي الوزارة الدائم إلى رفع مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات المتبعة اختصاراً للوقت والجهد على المراجعين من خلال الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، من بينها خدمة المناقصات الداخلية التي تتيح للشركات إمكانية بحث وعرض تفاصيل المناقصات الداخلية والحصول أو شراء نسخ من وثائق المناقصات الجديدة، كما تتيح لهم خيار الحصول على نسخة من الوثائق التي تم اقتنائها مسبقاً، ويتم ذلك من خلال تعبئة النموذج المعد على موقع الوزارة الالكتروني www.works.gov.bh أو عبر Bahrain.bh.



وأضاف الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن هذه الخدمة تمكن الشركات بمتابعة المناقصات الجديدة المطروحة الكترونياً بشكل يومي والتقديم لها او معرفة تفاصيلها حتى خلال ايام الاجازات الرسمية، كما يمكنهم الاطلاع على نتائج فتح المناقصات كل يوم اثنين على الموقع ايضاً مما يسهل العملية على الشركات وعدم تكبد عناء الحضور شخصيا للوزارة.



وقال ان الوزارة تدعو جميع المعنيين للاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حيث توفر خدمات للعملاء بكل يسر وسهولة وفي اي وقت وامكانية متابعة الطلبات المقدمة.



ن.ع/ع ع



بنا 1613 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/30 - 18 : 07 PM