الأعلى للمرأة يعرف منتسبي برنامج "صوت شباب 2030" على مشاركة المرأة في الحياة السياسية المنامة في 30 يوليو / بنا / قدم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة حول مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية، ضمن برنامج عمل "صوت الشباب 2030" الذي أطلقه المجلس بتعاون مشترك مع كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة و«تمكين»، والذي تستضيفه فعاليات «مدينة شباب 2030» لهذا الموسم.



وقدم مدير المركز الإعلامي في المجلس الأعلى للمرأة محمد الحمادي خلال المحاضرة جوانب من تاريخ مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية، لافتا إلى أن المرأة البحرينية ومن خلال هذه المشاركة حققت الكثير من التقدم لتسجل بذلك بدايات مبكرة شاركت من خلالها في تشكيل ملامح النهضة الوطنية والتي تعود في توقيتها لفترة العشرينات من القرن الماضي.



واستعرض الحمادي جهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية لتعزيز مساهمة المرأة البحرينية في الحياة السياسية، حيث تم إلقاء الضوء على برنامج التهيئة الانتخابية الذي يتم تنفيذه حاليا، والذي يتضمن تقديم الدعم الفني والاستشارات النوعية في المجال القانوني والسياسي والإعلامي وغيره من أوجه الدعم للراغبات بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، المتوقع إقامتها خلال الربع الأخير من العام الحالي (2018).



وأوضح الحمادي للمشاركين بأن سياسات مملكة البحرين، وبمساندة من المجلس الأعلى للمرأة، هي سياسات مراعية لاحتياجات المرأة البحرينية، وتعمل في اتجاه تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص من منطلق ما تشهده المسيرة التنموية من مساهمات مؤثرة للمرأة تستدعي المحافظة على بيئة مراعية للتوازن بين الجنسين، موضحا بهذا الشأن أهمية تحلي الشباب البحريني بالوعي المطلوب لاستدامة مشاركة المرأة في الحياة العامة وعلى وجه التحديد في مواقع صنع القرار والتمثيل السياسي.



ويأتي برنامج "صوت شباب 2030" كنشاط تفاعلي استعدادا لموسم الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، ويركز البرنامج على تعريف المشاركين بأبعاد مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأثر ذلك على التنمية والبناء الوطني وهو ما ينسجم مع موضوع يوم المرأة البحرينية الذي يحتفي بمساهماتها في المجال التشريعي والعمل البلدي.



ويهدف النشاط إلى تعريف الشباب بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، والاستماع في المقابل إلى تطلعاتهم المستقبلية ورأيهم في كيفية تطوير العمل السياسي وبما يتسق مع اكتمال منظومة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، حيث يشارك في «صوت شباب 2030» منتسبو مدينة الشباب، من الفئة العمرية بين 18 وحتى 29 سنة.



ويستكمل برنامج صوت شباب 2030 فعالياته بإقامة انتخابات مجلس شباب 2030 نهاية هذا الأسبوع لاختيار ممثليهم من الجنسين، وعقد جلسة نقاشية بحضور عدد من المسؤولين في السادس من أغسطس المقبل.



ن.ع/ع ع



بنا 1610 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/30 - 18 : 07 PM