وكيل الزراعة والثروة البحرية: رفع الحظر عن صيد الروبيان ابتداء من أول أغسطس المنامة في 30 يوليو / بنا / أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عن رفع حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان اعتباراً من يوم الأربعاء 1 أغسطس 2018، وذلك إثر القرار الذي صدر عن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بحظر الصيد لمدة 5 أشهر ابتداء من شهر مارس ولغاية نهاية يوليو2018.



وحظر القرار عرض وتداول وبيع الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار.



وينص المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف قرار الحظر، حيث يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظـر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعهـا مؤقـتا، وذلك بغـرض حماية هذه الثروة.



وعبر المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عن بالغ امتنانه للصيادين لالتزامهم بقرار حظر صيد الروبيان، وهو الأمر الذي ستظهر آثاره جلياً من خلال وفرة كميات الروبيان التي ستعرض في الأسواق خلال الموسم الحالي.



وأشار إلى أن قرار حظر الصيد يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الحفاظ على الثروة البحرية، ووقف عمليات الصيد في فترة التكاثر، ضماناً للحفاظ على هذه الكائنات ومنعاً لاستنزاف الثروة البحرية.



وأبدى وكيل الزراعة والثروة البحرية عن استعداد وكالة الزراعة والثروة البحرية للتعاون مع الصيادين والاستماع لوجهات نظرهم وملاحظاتهم في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي والحفاظ على الثروة البحرية بمملكة البحرين.



ن.ع/ع ع



بنا 1606 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/30 - 17 : 07 PM