"الشؤون الإسلامية" تطلق البرنامج الدعوي (أفضل أيام الدنيا 3) المنامة في 30 يوليو / بنا / أعد قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية التابع لإدارة الشؤون الدينية خطة متكاملة لبرنامجه الدعوي لموسم الحج والذي يُقام للعام الثالث على التوالي تحت شعار "أفضل أيام الدنيا"، انطلاقاً من حرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على نشر الوعي والثقافة الإسلامية الوسطية من خلال برامج الوعظ والإرشاد والتوجيه، وذلك عبر حزمة من المحاضرات والدروس التي تُعنى بتوعية المجتمع بفضائل شهر ذي الحجة والحج والأحكام الفقهية المتعلقة بهما.



صرح بذلك وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح مضيفا إن برنامج "أفضل أيام الدنيا" الذي سينطلق في العاشر من أغسطس المقبل ويستمر حتى 20 أغسطس، يهدف إلى بيان أحكام وحِكم وآداب الحج، علاوةً على بيان فضل العشر من ذي الحجة، وستقوم نخبة من الوعاظ والواعظات من الطائفتين الكريمتين بتقديم المحاضرات والدروس في عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل: مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز رعاية الأحداث بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ودور رعاية الوالدين بالتنسيق مع قسم رعاية المسنين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومراكز رعاية الأجيال التابعة لإدارة الشؤون الدينية، وعدد من المجالس بمختلف محافظات المملكة، فضلاً عن الدروس التي تُقام في دور العبادة تحت إشراف إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، لافتاً إلى أن أبرز الموضوعات التي سيركز عليها الوعاظ والواعظات خلال البرنامج، هي: خذو عني مناسككم، كيف تحج وأنت في بيتك؟، مدرسة الحج، أفضل أيام الدنيا.

واختتم المفتاح قائلاً: إن الوزارة لم تغفل الجانب الاعلامي، حيث نسقت مع وزارة شؤون الإعلام لبث البرنامج الإذاعي (أعظم أيام الدنيا) لفضيلة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الجبير من المملكة العربية السعودية، إذ يُعنى ببيان فضل العشر من ذي الحجة، بالإضافة إلى برنامج إذاعي لفضيلة الشيخ رضا الهجرسي الواعظ بإدارة الشؤون الدينية بعنوان: (لغير الحاج)، حيث يسلط الضوء على جوانب من الأعمال المباركة التي يبلغ بها المقيم أجر الحاج إلى البيت العتيق.





ن.ع/م خ/ع ذ



بنا 1500 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/30 - 39 : 06 PM