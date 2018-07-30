طلبة البحرين يرفعون اسم المملكة عاليًا في منتدى ’جي أي ورلدوايد‘ العالمي للشباب في المكسيك مكسيكو سيتي في 30 يوليو / بنا / أرسلت مؤسسة إنجاز البحرين وتحت رعاية مؤسسة تمكين مؤخرًا وفدًا من طلاب إنجاز للمشاركة في منتدى ’جي أي ورلدوايد‘ (JA Worldwide) العالمي للشباب الذي يقام هذا العام للمرة الأولى في تاريخ المنظمة. عقد المنتدى هذا العام في ولاية موريلوس في المكسيك لمدة خمسة أيام، وشهد حضور 600 طالب ينتمون إلى أكثر من 50 دولة. شارك الطلاب خلال المنتدى بأكثر من 50 نشاطًا، ومسابقة واحدة في اليوم، تتمحور جميعها حول ريادة الأعمال. وتمكن الطالبان محمد المكيرات وتركي القحطاني من احتلال المركزين الأول والثاني من «مسابقة الإقناع» (Pitch Competition)، أما الطالبة نور بن شمس فحلت في المركز الثاني في مسابقة «صانعو التغيير» (Change Makers) ورشح الطالب عبدالرحمن الصباغ لنهائيات مسابقة مستوى الذكاء.



وعقد المنتدى لأول مرة هذا العام في إطار الاحتفالات بمرور مئة عام على تأسيس ’جي أي ورلدوايد‘، وتستمر فعاليات هذه الاحتفالات 18 شهرًا. وحضر المنتدى الأول لإنجاز العالمية للشباب أكثر من 700 مشارك، وشمل ذلك موظفي إنجاز وأعضاء مجلس إدارتها والطلاب ومرافقيهم من جميع أنحاء العالم. واستمع حضور المنتدى باهتمام لكلمات عدد من أهم المتحدثين على مستوى العالم، كما استفاد الطلاب من جلسات حوار الخريجين وورش عمل إطلاق المشاريع الرائدة، واستمتعوا بالأنشطة الترفيهية ونشاطات بناء الروابط بين أعضاء الفريق وغير ذلك.



وعبرت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين عن فخرها و إعتزازها بما قدمه طلابنا من إنجازات عالمية فقالت "فخورين جدًا بمشاركة و بإنجازات أبنائنا و بناتنا، طلاب إنجاز البحرين و بكل ما حققوه على مستوى العالم. بذلك أتقدم بخالص التهاني لجميع المشاركين على ما حققوه من نجاح باهر، متمنين لهم كل التوفيق. وأود أن أشكر تمكين على رعايتها لهذه الرحلة وتمكيننا فعلًا من الفوز في هذه الفرصة."



ضم فريق البحرين ثمانية أشخاص هم: بيان أحمد ، نور بن شمس ومحمد المكيرات (جامعة البحرين)، ونور رمزي العوضي ويوسف خالد العيسى وعبد الرحمن الصباغ (بوليتكنك البحرين)، وتركي القحطاني (مدرسة ابن خلدون الوطنية)، وفاطمة عبد الرحمن (إنجاز البحرين) التي كان دورها مرافقة للفريق.



وفاز محمد المكيرات بالمركز الأول في مسابقة الإقناع وحصل تركي القحطاني على المركز الثاني في الفئة ذاتها. وحكم على أداء المتنافسين وفق قدرتهم على تمثل ثقافة ريادة الأعمال القائمة على الإقناع والإرشاد والموهبة في ريادة الأعمال والقدرة على حل المشاكل في قطاعات محددة من السوق، وشكل ذلك فرصة للتدريب على إقناع صناديق الاستثمار لتمويل المشاريع، والتعرف على كيفية التعامل معها.



*في مسابقة «صناع التغيير» قام الطلاب بمحاكاة شخصياتهم المفضلة التي غيرت التاريخ وقدموها للمشاركين في المنتدى. وفازت نور بن شمس بالمركز الثاني لتجسيدها المتميز لدور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.*



وقال محمد المكيرات، طالب في جامعة البحرين والحائز على المركز الأول في فئة الإقناع "كانت تجربة جديدة في حياتي قط، لم أشارك يومًا بكل هذه النشاطات في أسبوع واحد فقط، كانت أيامًا مليئة بالحماسة والاعتزاز والحب، وكانت حافلة بالإنجازات والتحديات التي تغلبنا عليها معاً كعائلة واحدة، وحين أعلنوا أنني الفائز أصبح اسم البحرين يتردد عاليًا."



وعلقت نور بن شمس، طالبة في جامعة البحرين والحائزة على المركز الثاني لفئة صناع التغيير، قائلة "ترك اختلاطي بطلاب إنجاز من جميع أنحاء العالم أثرًا عميقًا في داخلي. أنا اليوم أكثر فهمًا للثقافات المختلفة وتقبلًا للشخصيات المتنوعة، إلا أن أهم ما أدركته هو أن التعاون بين الشباب من كل أنحاء العالم قادر على أن يحقق أي حلم، وعلى كل منا إدراك قوة التعاون ومساعدة بعضنا البعض كمواطنين متساوين في هذا العالم."



تهدف إنجاز البحرين منذ إنشائها في عام 2005، إلى صقل مهارات الشباب وتسليحهم بالأدوات اللازمة لتولي المهام في عالم التمويل وريادة الأعمال. وتمكنت المنظمة حتى اليوم من تثقيف أكثر من 160 ألف طالب وطالبة من أكثر من 250 مدرسة وجامعة بجهود نحو 5000 متطوع.





أ.أ/ع ذ



بنا 1443 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/30 - 53 : 05 PM