مجلس الوزراء يدين محاولات جماعات الحوثي الإرهابية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين المنامة في 30 يوليو / بنا / أدان مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، محاولات جماعات الحوثي الإرهابية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر والتي أفشلتها يقظة القوات البحرية التابعة لقوات التحالف العربي.



وقال سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح عقب الجلسة، إن المجلس وصف هذا الهجوم الجبان بأنه تصعيد إرهابي وتهديد خطير لحرية الملاحة البحرية وخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.



وأضاف أن المجلس أكد وقوف مملكة البحرين التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها.



ع ع



بنا 1350 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/30 - 58 : 04 PM