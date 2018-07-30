مدير امانة العاصمة تؤكد : التواصل المباشر مع العملاء أحد مؤشرات قياس جودة الخدمات المنامة في 30 يوليو / بنا / تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله الذي يؤكد دائما على أهمية انتهاج الابواب المفتوحة للمسؤولين امام المواطنين، التقت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية إبراهيم حميدان بعدد من العملاء صباح الأمس ضمن مبادرات الامانة للاستماع المباشر للملاحظات والمقترحات وتلمس مواضيع الاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة العمل.



وأكدت حميدان أن الموضوعات التي طرحها العملاء والمراجعون تتعلق بعمل مختلف الأقسام في الأمانة، وأخرى تتعلق بمنظومة العمل المشترك مع الجهات الحكومية الأخرى التي تشارك الأمانة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، حيث تمت مناقشة في اللقاء الاول موضوعات متنوعة تُعنى بتراخيص البناء وأخرى بشأن الاستثمار والتفتيش والمخالفات.



وبينت مدير عام الأمانة أن اللقاءات المفتوحة مع المواطنين والاستماع إلى وجهات نظرهم لا تنحصر بالضرورة على موضوعاتهم ومعاملاتهم الشخصية فقط، بل من شأنها المساهمة في دعم وتطوير منظومة العمل الداخلية للأمانة وخلق مبادرات لتحسين مستوى الأداء العام.



وأضافت حميدان ان أمانة العاصمة حريصة على الاستمرار في اللقاء الأسبوعي المفتوح كل يوم أثنين مع المراجعين في مكتب المدير العام، فضلا عن الجولات واللقاءات الميدانية في المرافق العامة ومواقع العمل بهدف تسهيل المعاملات وتلقي المقترحات والشكاوى ومعالجتها بأفضل السبل والحلول الممكنة، مبينة أنه تم توجيه المسئولين بكل الأقسام لفتح أبوابهم أمام المراجعين واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتحفيز سير العمل.







أ.أ/ع ذ



بنا 1339 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/30 - 46 : 04 PM