الدفاع المدني ينفذ تمريناً وهمياً بأحد الفنادق بمشاركة 24 ضابطاً وفرداً و6 آليات المنامة في 30 يوليو / بنا / ضمن خطة الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز سلامة المباني واختبار الخطط المعدة للتعامل مع حالات الطوارئ وقياس سرعة الاستجابة، نفذ عدد من مراكز الدفاع المدني بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة العاصمة وإدارة الشئون الصحية والاجتماعية، تمريناً على الإجراءات المتبعة لفرضية نشوب حريق بأحد الفنادق بضاحية السيف وآلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ، وذلك بمشاركة 24 ضابطاً وفرداً بالإضافة إلى 6 آليات .



وأكد العميد عبد العزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني على أهمية هذه التمارين ودورها في قياس الأداء ومدى جاهزية جميع منتسبي الإدارة للقيام بالمهام المنوطة بهم من خلال وضع فرضيات مختلفة للوقوف على نقاط القوة والضعف في التعامل، والاسترشاد بالدروس المستفادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية تحافظ على مقدرات الوطن ، مشيراً بأن عملية التدريب والتطوير عنصر أساسي في إستراتيجية الإدارة والتي تعمل دائما على تطوير مهارات منتسبيها ، خصوصا في عمليات الإخلاء والإنقاذ ، وذلك باستخدام أحدث المعدات والآليات والتقنيات الحديثة التي تساهم في حماية الأرواح .



ويهدف هذا التمرين إلى تقييم الاستعداد والجاهزية لدى الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى، للتعامل مع البلاغات المرتبطة بالطوابق المرتفعة وتدريب فريق الأمن والسلامة التابع للفندق على أمور السلامة العامة والإسعافات الأولية .







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1311 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/30 - 34 : 04 PM