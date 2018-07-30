تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. "الإسكان" تستقبل دفعات جديدة من منتفعي وحدات مدينة سلمان المنامة في 30 يوليو / بنا / تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، أكدت وزارة الإسكان استمرارها في استقبال دفعات جديدة من منتفعي وحدات مشروع مدينة سلمان الإسكاني.



وقالت إن إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة قامت بالتواصل مع المواطنين المستحقين للاستفادة من هذا المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة، لإتمام عملية توزيع الوحدات السكنية.



ولفتت إلى أن الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتقديم عرض مرئي تضمن أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها بالتفصيل كإجراءات استصدار شهادة المسح وإجازة البناء، فضلا عن الأمور المتعلقة بما يجب على المنتفعين الالتزام بها تفاديا لإلغاء الانتفاع.



وأكدت أنه من المقرر أن تستمر الوزارة في توزيع أكثر من 2800 وحدة سكنية جاهزة على المواطنين المستفيدين على دفعات متتالية حتى نهاية أغسطس، ذلك لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورة منظمة، ليتم بعد ذلك تسليم المستفيدين مفاتيح وحداتهم السكنية بعد قيام قسم إدارة الممتلكات الإسكانية بالتأكد من أعمال الصيانة على جميع الوحدات والتأكد من جاهزيتها، وتزويدهم بشهادات الضمان الخاصة بمكونات الوحدة السكنية وفقا لما هو متبع في إجراءات التسليم.



وأوضحت أن مشروع مدينة سلمان الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية، وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة ، ومواصلة التزامها نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك المفدى وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.



أ.أ/ع ع



بنا 1305 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/30 - 32 : 04 PM