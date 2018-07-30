سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد المنامة في 30 يوليو / بنا / ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.



وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أدان مجلس الوزراء محاولات جماعات الحوثي الإرهابية استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر والتي أفشلتها يقظة القوات البحرية التابعة لقوات التحالف العربي ، ووصف مجلس الوزراء هذا الهجوم الجبان بأنه تصعيد إرهابي وتهديد خطير لحرية الملاحة البحرية وخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر ، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها.



وبمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تدابيرها وإجراءاتها التي تجعل من مملكة البحرين خالية من هذه الجريمة والممارسات غير الإنسانية المرفوضة عالمياً ، مؤكداً المجلس استمرار مملكة البحرين في التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي بشكل جماعي لكافة أشكال الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الوعي والمعرفة في المجتمعات بحقوق الإنسان.



بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية "هندرة" الحزمة الثانية، والمدرج ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثانية، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين، إذ يبلغ مجموع الخدمات 28 خدمة، حيث شملت الحزمة الأولى على 8 خدمات حكومية، أما الحزمة الثانية من المشروع فقد تضمنت 20 خدمة تشمل عدد من الجهات الحكومية بما ينعكس بشكل إيجابي في تسهيل وتبسيط الإجراءات في الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بما يوفر الوقت والجهد والكلفة ويحافظ على جودتها.



وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى البدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين في أوقات زمنية أقصر وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية (هندرة) . كما بارك صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود التي يضطلع بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية في الإشراف على إعادة هندسة الإجراءات في 28 خدمة حكومية تقدمها 6 وزارات وجهات حكومية حالياً في المرحلة الأولى والثانية من تدشين مشروع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية (هندرة) بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.



ثانياً: بحث مجلس الوزراء الشروط والضوابط والمعايير التي تحدد حالة الإعاقة التي تستوجب منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى والتي نص عليها قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، واطلع المجلس على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام والتي عرضها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.



ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة خدمات القطر والإرشاد بنسبة 100% لفتح المجال أمام الشركات العالمية في ممارسة هذا النشاط التجاري والاستثمار فيه والتملك في نشاط خدمات القطر والإرشاد، وذلك في ضوء التوصية التي عرضها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.



رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية التي تهدف إلى التعاون بين الدول العربية بما يكفل الوقاية من مختلف أنواع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في التصدي لمنع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها ، وفوض المجلس معالي وزير الداخلية بالتوقيع على هذه الاتفاقية ، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي الاستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1243 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/30 - 27 : 04 PM