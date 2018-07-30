سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يستعرضان سبل تعزيز أركان السياسة المالية والنقدية المنامة في 30 يوليو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.



وخلال اللقاء استعرض سموهما السبل الكفيلة بتعزيز أركان السياسة المالية والنقدية بما يحقق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ويدعم الجهود المبذولة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.



وضمن هذا السياق فقد تم استعراض عدد من المبادرات التي من شأنها دعم الاستقرار المالي وزيادة مصادر دخل الميزانية واستدامة التوازن المالي.



وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى البرامج والمبادرات الجاري تنفيذها والمقبلة منها لمواجهة الأوضاع والتحديات بما يضمن استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف وبرامج الحكومة التنموية.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1241 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/30 - 26 : 04 PM