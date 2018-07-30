المعسكر الصيفي يتابع فعاليات أسبوعه الثاني ببرامج تعليمية وورش عمل منوعة المنامة في 30 يوليو / بنا / قام طلبة المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل " تمكين" بالمشاركة في برامج تعليمية وورش عمل منوعة منها برنامج "آينشتاين يقرأ" والذي يهدف إلى تعزيز القراءة بأنواعها لما لها من تأثير في تكوين الشخصية وتنمية مفهوم السرد القصصي وقيمته بالإضافة إلى تنمية قوة البيان والحوار والارتجال.

كما شارك الطلبة بدورة في أساسيات الحاسب الآلي تقوم على تزويد المشاركين بأحدث المعارف والعلوم فيما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات التقنية بما يتوافق مع المتطلبات التعليمية والتدريبية.



وفي سياق متصل، شارك طلبة المعسكر في ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان "بناء الذات" تهدف إلى صقل الذات وإبراز روح التعاون والثقة بالنفس وتحديد الأهداف المستقبلية وكانت المحاضرة الثانية بعنوان "أنا أقدر" التي تقوم على كشف القدرات الكامنة لدى المتدربين وتوجيهها للطريق الصحيح وفق قواعد عملية حديثة وعدد من الاستراتيجيات العلمية في مجال الموهبة والإبداع، أما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان "اكتشف الغوص" والتي تم من خلالها تعليم الناشئة على الغوص وطرقه الصحيحة الآمنة.



وفي جانب آخر، شارك الطلبة في برنامج "واجه جمهورك وتألق" والذي قدم نبذة للطلبة حول مهارات التحدث المختلفة ولغة الجسد المؤثرة وكسر حاجز الرهبة من مواجهة الجمهور بالإضافة إلى ارتجال الكلام والثقة بالنفس .



أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1159 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/30 - 39 : 03 PM