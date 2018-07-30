وكيل التربية للموارد يجتمع مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لمناقشة التعاون للاحتفال بمئوية التعليم النظامي المنامة في 30 يوليو / بنا / عقد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الدكتور محمد مبارك جمعة، اجتماعاً مع فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، وذلك بديوان الوزارة بمدينة عيسى، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بأوجه التعاون بين الوزارة والمجلس في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بالإضافة إلى استعدادات الوزارة لاحتفالات مملكة البحرين بمئوية التعليم النظامي خلال العام القادم.



ومن جانب آخر، قدم وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين نبذة عن جهود الوزارة في تفعيل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة وذلك على صعيد إدماج احتياجات المرأة في سياسات واستراتيجيات الوزارة، وإتاحة المجال لها لتولي مختلف الوظائف والمناصب القيادية في الوزارة، إلى جانب إلقاء الضوء على تضمين المناهج الدراسية لحقوق المرأة والتشريعات الخاصة بهذا الشأن، إضافة إلى مناقشة جهود الوزارة فيما يتعلق بمسار التلمذة المهنية للطالبات.



حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1158 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/30 - 24 : 03 PM