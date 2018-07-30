ولاية كاليفورنيا تكافح 17 حريقا ضخما منتشرة في انحاء الولاية كاليفورنيا في 30 يوليو / بنا / تواصل السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مكافحة حرائق الغابات المشتعلة في مناطق بالولاية .

ويشارك في عمليات الاطفاء ما يقارب 12 ألف شخص من أفراد الإطفاء يواجهون 17 حريقا ضخما.



وقتلت النيران في مقاطعة شاستا شمالي كاليفورنيا ستة أشخاص حتى الآن، من بينهم طفلان وجدتهما.



وعثر على جثة مجهولة الهوية في بيت محترق الأحد.



كما فقد اثنان من أفراد مكافحة الحرائق حياتهما الخميس، وقتل ثالث وهو يكافح النيران في فيرغيسون، بالقرب من منطقة يوسيمايت الأحد.



وتحولت بعض أجزاء المدينة إلى حطام، وتفتش الشرطة من بيت إلى بيت بحثا عن جثث.



ع ذ



بنا 1157 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/30 - 21 : 03 PM