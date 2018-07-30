الصومال واريتريا تتفقان على اقامة علاقات دبلوماسية اسمرة في 30 يوليو / بنا / وقعت اريتريا والصومال الاثنين في اسمرة اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء، بحسب ما أعلنت الحكومة الاريترية في بيان الاثنين.



وقع الاتفاق الرئيس الاريتري اسايس افورقي ونظيره الصومالي محمد عبد الله محمد. وقد جاء في الاتفاق بعنوان "بيان حول العلاقات الاخوية" ان "البلدين سيقيمان علاقات دبلوماسية وسيتبادلان السفراء."



كما تضمن البيان ان "اريتريا تدعم بقوة الاستقلال السياسي والسيادة ووحدة أراضي الصومال وجهود شعبها وحكومتها من أجل استعادة مكانتها وتحقيق تطلعات شعبها".



وتأتي زيارة الرئيس الصومالي التي بدأها قبل ثلاثة أيام الى اريتريا بعد تقارب بين اريتريا واثيوبيا تجلى في توقيع اعلان مشترك في التاسع من يوليو انهى نحو عقدين من حال الحرب بين البلدين.





خ.س



بنا 1037 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/30 - 46 : 01 PM