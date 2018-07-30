البوليتكنك : زيادة المقبولين وانتهاء تثبيت قبول الدفعة الثانية غدًا الثلاثاء المنامة في 30 يوليو / بنا / صرح مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) السيد أحمد مال الله أن فترة تثبيت قبول الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في الكلية للعام الأكاديمي 2018 – 2019م انتهت عند الساعة الثانية من ظهر الخميس الماضي 26 يوليو 2018م، ليتم مباشرة إفساح المجال للطلبة على قائمة الانتظار حيث تم إرسال رسائل للمقبولين منهم تفيد بقبولهم، موجهًا إياهم إلى المبادرة بتثبيت قبولهم خلال فترة أقصاها يوم غد الثلاثاء الموافق 31 يوليو.



وأشار السيد مال الله إلى أن أعداد المقبولين في البوليتكنك في ازدياد عام بعد عام، مما يدل على السمعة الطيبة التي رسختها الكلية على مدى عشر سنوات فقط من التأسيس، وهو عمر قصير نسبيًا مقارنة بالإنجازات المحققة، والمكانة التي جعلت منها مطلبًا للطلبة ولأرباب العمل الذين أبدوا إعجابهم بالطلبة المتدربين في شركاتهم لما يمتلكونه من مهارات وإمكانات وجاهزية للعمل. مستدركًا أن قبول الطلبة يتم بناء على مدى استيفائهم لشروط القبول في البوليتكنك، في حين أن تسكينهم في البرامج التي تقدمها الكلية يتم بناء على رغبة الطالب ومدى توافر المقاعد الشاغرة في التخصص المرغوب فيه، والطاقم الأكاديمي المؤهل، والطاقة الاستيعابية للقاعات الدراسية.



إلى ذلك، وجه السيد مال الله الطلبة الذين تم قبولهم ولكنهم خارج مملكة البحرين خلال فترة تثبيت القبول المحددة، إلى ضرورة الرد على الرسالة الإلكترونية الموجهة إليهم من قبل بوليتكنك البحرين، يؤكدون من خلالها قبولهم العرض، ومن ثم ينتدبون أحدًا من أهلهم أو معارفهم في مملكة البحرين لدفع الرسوم الدراسية واتمام إجراءات تثبيت القبول، حيث تعد هذه الخطوة بمثابة حجز المقعد إلى حين عودة الطالب وتوجهه شخصيًا إلى مقر البوليتكنك لتوقيع المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 17 سبتمبر 2018.



وعن إجراءات التثبيت، أوضح السيد مال الله أنه على الطلبة المقبولين حديثًا التوجه إلى مبنى رقم 8 بمقر البوليتكنك في مدينة عيسى، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مصطحبين معهم نسخة من رسالة القبول الإلكترونية وبطاقة الهوية وبقية مستندات القبول المطلوبة (إن وجدت)، للقيام بإجراءات تثبيت القبول، وذلك بدفع الرسوم الدراسية (غير قابلة للاسترجاع) والبالغة 120 دينارًا بحرينيًا للطلبة البحرينيين، و2520 دينارًا للطلبة غير البحرينيين، إما عبر بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان. ومن ثم على الطلبة إكمال وتوقيع جميع المستندات المطلوبة، كما وسيتم التقاط صورة شخصية لهم من أجل البطاقة الجامعية وإعلامهم بمتطلبات الفصل الأول من العام الأكاديمي، وكيفية التسجيل في المقررات الدراسية، وغير ذلك من الأمور، أما الطلبة دون سن 18 عامًا فعليهم اصطحاب أولياء أمورهم لإتمام إجراءات تثبيت القبول.







م.ف.ق/خ.س



بنا 0931 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/07/30 - 43 : 12 PM