وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم "معرض التوظيف العام" الأربعاء المنامة في 30 يوليو / بنا / تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، بشأن تنظيم معارض التوظيف لعرض فرص العمل المناسبة على الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، وفي إطار تكثيف جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسريع وتيرة إدماج المواطنين في سوق العمل، تنظم الوزارة "معرض التوظيف العام"، الأربعاء 1 أغسطس، في بهو الوزارة بمدينة عيسى.



ويشارك في المعرض، الذي يقام ليوم واحد، شركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص، حيث تقدم شواغرها الوظيفية في القطاعات المهنية المختلفة للراغبين في الالتحاق بها، كما تعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعبر جناحها الخاص، فرص عمل وظيفية متوفرة في بنك الشواغر لديها، علماً بأن المعرض يستقطب المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية.



وفي هذا السياق، تدعو الوزارة الباحثين عن عمل، إلى زيارة المعرض واستثمار فرص التوظيف التي يوفرها، ولقاء ممثلي المنشآت المشاركة مباشرة، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 0845 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/30 - 56 : 11 AM