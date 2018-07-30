وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث تعزيز التعاون الفني مع رئيس جمعية الصحة والسلامة المهنية البحرينية المنامة في 30 يوليو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة المهنية البحرينية الدكتور مصطفى السيد، أمس في مكتبه بالوزارة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الفني بين الوزارة والجمعية في مجال الصحة والسلامة المهنية



وخلال اللقاء أشاد حميدان بأهداف ورسالة الجمعية وتجربتها الرائدة في مجال تعزيز الصحة والسلامة المهنية، لافتاً أن العلاقة التكاملية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية الصحة والسلامة المهنية البحرينية تعتبر نموذجاً متميزاً للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني، منوهاً بدور الجمعية المساند لجهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بثقافة الصحة والسلامة المهنية في مملكة البحرين، الأمر الذي يساهم في خفض الحوادث المهنية، مؤكداً على أهمية الشراكة المجتمعية للوصول إلى بيئة عمل أكثر صحة وأماناً.



وقد تم استعراض أهم البرامج والأنشطة التي تعكف الجمعية على تنفيذها في المرحلة القادمة، وعلى رأسها مشروع مسعف لكل عائلة، والذي يهدف إلى توعية أفراد الأسرة ومساعدتهم في التعرف على وسائل إنقاذ الحالات الخطرة مثل الاختناق أو الغرق عن طريق الإنعاش القلبي والرئوي، حيث نجحت الجمعية في تحقيق 50٪ من العدد المستهدف، وهو تدريب ٨٠٠ فرد حتى نهاية 2018م.



وقد ثمن رئيس جمعية الصحة والسلامة المهنية البحرينية الجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز بيئة العمل اللائقة والصحية، والمتوافقة مع المعايير الدولية، مشيداً بما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات تعزز السلامة والصحة المهنية، ومؤكداً في ذات السياق مساندة الجمعية لكل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف قرار حظر العمل في ساعات الظهيرة في المناطق المكشوفة وتحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس، وبما في ذلك تمديد فترة الحظر لتصل إلى ثلاثة شهور، وذلك سعياً إلى تعزيز أوجه السلامة للعمال والحفاظ على حياتهم من المخاطر المهنية وتجنب اضرار العمل هذه الفترة الصعبة من فصل الصيف، والتي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة العالية.













م.ف.ق/خ.س



بنا 0843 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/30 - 52 : 11 AM