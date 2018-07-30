سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه سلطان عمان المنامة في 30 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله و رعاه ، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة يوم النهضة المباركة ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد.



معربا جلالة السلطان في برقيته عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور .





م.ف.ق/خ.س



بنا 0836 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/30 - 51 : 11 AM