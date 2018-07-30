قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بينهم أربعة صحفيين رام الله في 30 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم أربعة صحفيين.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات شملت العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعد مداهمة عدد من المنازل.



وأفادت مصادر أمنية لوكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بيت لحم، ومن بلدة دير سامت جنوب الخليل، وقلقيلية ، وطوباس ، كما اعتقلت 4 صحفيين من مدينة رام الله.



وأجرت قوات الاحتلال تدريبات في حي جبل أبو رمان في مدينة الخليل، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.





خ.س



بنا 0703 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/30 - 09 : 10 AM