جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من اخيه سلطان عمان المنامة في 30 يوليو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة يوم النهضة المباركة ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد.

اعرب جلالة السلطان فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية النبيلة ، متمنياً لجلالته دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور .



م.ف.ق/خ.س



بنا 0656 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/30 - 05 : 10 AM