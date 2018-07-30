في أول زيارة خارجية له..وزير الخارجية البريطاني يزور الصين لندن في 30 يوليو / بنا / يبحث وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين اليوم التعاون بين البلدين في أول زيارة خارجية له منذ أن حل محل بوريس جونسون هذا الشهر.

وقبيل الزيارة قال هانت إن بريطانيا وهي تغادر الاتحاد الأوروبي ملتزمة بتعميق الشراكة مع الصين.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هانت ووانغ سيناقشان التجارة الحرة وتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية وكيفية عمل بريطانيا والصين للتصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ.





خ.س



بنا 0652 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/30 - 59 : 09 AM