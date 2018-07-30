الكوريتان تعقدان غدا جولة جديدة من المحادثات العسكرية سيؤول في 30 يوليو/ بنا / تعقد الكوريتان غدا الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات العسكرية في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية.

وذكرت وكالة الانباء الكورية "يونهاب" أن المحادثات العسكرية بين البلدين ستركز على سبل تنفيذ الاتفاقات في القطاع العسكري وفق ما نص عليه إعلان بانمونجوم.



كما ستتطرق المحادثات إلى إجراءات تحويل المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) إلى منطقة سلام مثل نزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة (JSA) في بانمونجوم وسحب القوات والمعدات من مراكز حرس الحدود.



ونقلت "يونهاب" عن مصادر ان الجانب الجنوبي سيقترح على الشمال وقف الأعمال العدائية في البحر الغربي وتحديد خط الحد الشمالي(NLL) في البحر الغربي كمنطقة سلام.



و.ش/خ.س



بنا 0644 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/30 - 51 : 09 AM