صيانة الطائرات في شركة "باس" تجدد الحصول على الآيزو المنامة في 30 يوليو / بنا / جددت إدارة هندسة وصيانة الطائرات بشركة خدمات مطار البحرين "باس" حصولها على شهادة آيزو 17025، وهي شهادة تحدد المتطلبات العامة التقنية ومتطلبات إدارة الجودة، حيث تغطي عمليات الاختبار والمتطلبات القانونية ومتطلبات الأمان والبيئة.

ويعني الحصول على هذه الشهادة أن إدارة هندسة وصيانة الطائرات في "باس" قد استوفت المتطلبات الإدارية والفنية، التي تتضمن على نظام الإدارة والتحليل وجودة إصدار التقارير، بما يساهم في تقديم الشركة لخدماتها وفق أعلى مستويات الجودة لقطاع الطيران في مملكة البحرين، حيث توفر الشركة خدمات الصيانة لأكثر من 90% من إجمالي المشغلين بمطار البحرين الدولي، وهي قادرة على تطوير أعمالها في مجال صيانة الطائرات بما يتناسب مع التوسعة الجديدة، التي ستساهم في استقطاب شركات طيران إضافية.



ويتضمن عمل إدارة هندسة وصيانة الطائرات معاينة الطائرات بعد وصولها إلى مطار البحرين الدولي، وقبل إقلاعها، بالإضافة إلى الكشف اليومي وإصلاح الأعطال. كذلك فإن التدريب المستمر ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، عبر تأهيل الكوادر البحرينية والاستثمار فيها، هي أهم عوامل نجاح إدارة هندسة الطائرات والصيانة في شركة "باس".



وحصل قسم هندسة الطيران في "باس" على الاعتماد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA لأداء صيانة الطائرات، بالإضافة إلى ثمان موافقات تنظيمية أخرى من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 0539 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/30 - 48 : 08 AM