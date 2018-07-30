اكثر من 500 سائح عالقون على بركان جبل رينجاني لومبوك في 30 يوليو / بنا / قتل 16 شخصا على الاقل بينما لا يزال أكثر من 500 سائح ومرشديهم عالقين على جبل رينجاني الوجهة السياحية المعروفة في جزيرة لومبوك الاندونيسية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة امس الاحد.



وقال مدير المتنزه الوطني في رينجاني "لا يزال 560 شخصا عالقين" نتيجة انزلاقات متتالية للتربة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات، كما دمرت مئات المنازل.

وأرسلت السلطات مروحيات وفرق انقاذ راجلة لإجلاء المتنزهين العالقين على البركان النشط ، ومن المتوقع ان تستمر عمليات الاجلاء حتى يوم غد الثلاثاء.

وقد تسبب الزلزال في انهيار كميات ضخمة من الصخور ما حال دون تمكن المتسلقين من النزول من على الجبل.

ويبلغ علو جبل رينجاني 3726 مترا وهو ثاني أكبر بركان في اندونيسيا ويعتبر وجهة سياحية بفضل مسارات المشي الكثيرة حوله والمناظر الرائعة من على قمته.





خ.س



بنا 0514 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/30 - 44 : 09 AM