مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 30 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك: نعتز بمساهمة بواسلنا في شرف الدفاع عن ارض الحرمين.

/جلالة الملك يصدر 4 قوانين مهمة ابرزها تعديل نظام الانتخابات البلدية.

/سمو الشيخ علي بن خليفة ينوه بدور «الأعلى للبيئة» في استدامة البيئة الطبيعية للبحرين.

/لا توجه لخفض الدعم لبرامج "تمكين".

/"طيران الخليج" تستلم ثالث طائراتها ال "البويتغ الدريملاينر".

/اولى دفعات حجاج البحرين تنطلق 7 اغسطس.

/"ايكيا البحرين" تحقق نسبة بحرنة 60%.

/استئصال ورم سرطاني من ثدي بحريني أربعيني بمستشفى الملك حمد.

/البحرين تحتفل مع العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

/التربية: مقرر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر يستند إلى الرواية الرسمية.

/وزير الكهرباء يرعى مؤتمر أمن المعلومات سبتمبر القادم.

/وزير الكهرباء: نهدف إلى تشجيع كفاءة الطاقة كخيار نمط حياة في البحرين.

/قريبا.. أوقات محددة لشحن وتفريغ الشاحنات لتسهيل حركة المرور.

/رئيسا الشورى والنواب يهنئان المملكة المغربية بذكرى عيد العرش المجيد.

/إسرائيل تعترض سفينة ناشطين مناهضين للحصار قبالة قطاع غزة.

/عهد التميمي تعانق الحرية.. وتتعهد بمواصلة المقاومة حتى زوال الاحتلال.

/التحالف يدمر مواقع صواريخ باليستية في صعدة.

/نواز شريف يتعرض لوعكة صحية في السجن وينقل إلى المستشفى.

/رئيس الوزراء العراقي يقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات.

/قطر لجأت الى "عمليات سوداء" لاستضافة المونديال.

/انهيار تاريخي للعملة الايرانية.



و.ش



بنا 0441 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/30 - 13 : 08 AM