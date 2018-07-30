مطالعات الصحف في البحرين

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2018/07/30 - 13 : 08 AM
المنامة في 30 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك: نعتز بمساهمة بواسلنا في شرف الدفاع عن ارض الحرمين.
/جلالة الملك يصدر 4 قوانين مهمة ابرزها تعديل نظام الانتخابات البلدية.
/سمو الشيخ علي بن خليفة ينوه بدور «الأعلى للبيئة» في استدامة البيئة الطبيعية للبحرين.
/لا توجه لخفض الدعم لبرامج "تمكين".
/"طيران الخليج" تستلم ثالث طائراتها ال "البويتغ الدريملاينر".
/اولى دفعات حجاج البحرين تنطلق 7 اغسطس.
/"ايكيا البحرين" تحقق نسبة بحرنة 60%.
/استئصال ورم سرطاني من ثدي بحريني أربعيني بمستشفى الملك حمد.
/البحرين تحتفل مع العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
/التربية: مقرر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر يستند إلى الرواية الرسمية.
/وزير الكهرباء يرعى مؤتمر أمن المعلومات سبتمبر القادم.
/وزير الكهرباء: نهدف إلى تشجيع كفاءة الطاقة كخيار نمط حياة في البحرين.
/قريبا.. أوقات محددة لشحن وتفريغ الشاحنات لتسهيل حركة المرور.
/رئيسا الشورى والنواب يهنئان المملكة المغربية بذكرى عيد العرش المجيد.
/إسرائيل تعترض سفينة ناشطين مناهضين للحصار قبالة قطاع غزة.
/عهد التميمي تعانق الحرية.. وتتعهد بمواصلة المقاومة حتى زوال الاحتلال.
/التحالف يدمر مواقع صواريخ باليستية في صعدة.
/نواز شريف يتعرض لوعكة صحية في السجن وينقل إلى المستشفى.
/رئيس الوزراء العراقي يقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات.
/قطر لجأت الى "عمليات سوداء" لاستضافة المونديال.
/انهيار تاريخي للعملة الايرانية.
و.ش
بنا 0441 جمت 30/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/30 - 13 : 08 AM