الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة نهارا وحسن ليلا المنامة في 30 يوليو/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق وحسن بوجه عام خلال الليل.

واوضحت الارصاد ان الرياح ستكون شمالية غربية من 10 إلى 15 عقد وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا خلال النهار، محذرة من رياح قوية السرعة، داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ويكون ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر ودرجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 20%.



و.ش



بنا 0427 جمت 30/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/30 - 12 : 08 AM