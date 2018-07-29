"الثروة النباتية" تفحص 2550 إرسالية واردة من الفواكه والخضروات خلال يونيو المنامة في 29 يوليو / بنا / أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن قسم الحجر ووقاية النباتات بإدارة الثروة النباتية، باشر خلال شهر يونيو الماضي فحص 2550 إرسالية واردة من الفواكه والخضروات إلى مملكة البحرين، ونوهت إلى أن إرساليات الخضروات والفواكه سجلت أعلى عدد في إجمالي الإرساليات الواردة.

وتحدث تقرير إدارة الثروة النباتية لشهر يونيو عن أن كمية الخضروات المعاد تصديرها خلال هذا الشهر بلغ 7 إرساليات، في مقابل 6 إرساليات من الفواكه تمت إعادة تصديرها.

وتتركز مهام إدارة الثروة النباتية في: المحافظة على الثروة النباتية في مملكة البحرين من خلال تطبيق النظم والتشريعات، وتنمية الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما فيها الأصناف المحلية وحمايتها، وتحسين أساليب الإنتاج النباتي من خلال البحوث التطبيقية والتجارب الزراعية، إلى جانب نقل وتوفير المعرفة المتولدة في الإدارة للمزارعين والمهتمين في المجال الزراعية بالبحرين، والحد من دخول الآفات الزراعية والمسببات المرضية النباتية الغريبة إلى مملكة البحرين.



وفيما يخص تطبيق إجراءات الحجر الزراعي على الإرساليات الزراعية الواردة والصادرة بصحبة المسافرين، وذلك ضمن هدف قسم الحجر والوقاية النباتية لمنع دخول وانتشار الآفات الزراعية المصاحبة للإرساليات الزراعية الواردة في منافذ الشحن وبصبحة المسافرين، وكذلك التوافق مع اشتراطات الدول المستوردة للإرساليات المصدرة والمعاد تصديرها من مملكة البحرين طبقاً للإجراءات الحجرية التي نص عليها قانون الحجر الزراعي، أشار التقرير إلى أن عدد الإرساليات الواردة بمنافذ الشحن خلال شهر يونيو 2018، بلغت 2944 (من بينها 2550 إرسالية واردة من الفواكه والخضروات)، وبلغ عدد المعاد تصديرها 13 بوزن يصل إلى 295 طناً، فيما بلغت المصدرة عدد اثنين بوزن 29 طناً، وتم رفض ارسالية واحدة فقط بوزن يصل إلى 23 طناً.



وحول التدفق المالي للإيرادات الخاصة بشهر يونيو بلغ إجمالي إيرادات الحجر الزراعي ووقاية النباتات 40444.35 دينارا إجمالي إيرادات قسم التربة والأسمدة مبلغ 200 دينار، فيما بلغت حصيلة بيع مواد الدعم على المزارعين مبلغ 379.150 دينارا وتم بيع ثمار المانجو بمبلغ 930 ديناراً.



وبخصوص أنواع إيرادات قسم الحجر ووقاية النباتات خلال شهر يونيو، ذكر التقرير أنه تم إصدار 141 تراخيصا لاستيراد الحجر الزراعي بإيراد يصل إلى 1410 دينارا، وفيما يخص خدمات الوقاية (المبيدات)، فقد بلغت عدد تراخيص المبيدات 15 ترخيصاً.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات لمجموعة الحجر الزراعي بلغ 39540 دينارا، فيما بلغ إجمال إيرادات خدمات وقاية النباتات 904.35 ديناراً.



وفيما يخص قسم النخيل والأشجار المثمرة، تحدث التقرير عن أنه وبالتعاون مع إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه تم إنجاز 18 طلباً خلال شهر يونيو 2018 ضمن الطلبات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، لنظر في مدى احتواء الأراضي على أشجار النخيل من أجل إعادة تخطيط هذه الأراضي.



وبالنسبة إلى إكثار الأشجار المثمرة في المزرعة الجنوبية، بين التقرير أنه تم عمل مزايدة لبيع ثمار المانجو حيث تم الاتفاق مع المشتري الأعلى سعراً حيث سيباع المانجو لهذا الموسم بسعر 750 فلساً للكيلو جرام الواحد، كما تم البدء في حصاد ثمار أشجار المانجو حيث تم جمع ووزن المحصول حسب النضج، وتسليم المشتري الثمار وتم بيع حوالي 1240 كيلو جراما بمبلغ 930 ديناراً خلال شهر يونيو.





ن.ع/س.ي



بنا 1728 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/29 - 39 : 08 PM