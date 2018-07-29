مصرع 70 شخصا على الأقل جراء حوادث الامطار الموسمية شمال الهند نيودلهي في 29 يوليو/ بنا / لقى 70 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حوادث هطول الامطار الموسمية الغزيرة في ولاية "أوتار براديش" بشمال الهند.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المسؤول في إدارة التحكم في الكوارث بعاصمة الولاية لوكناو سوريش جوتام قوله " إن حصيلة القتلى جراء الأمطار المتواصلة منذ يوم الخميس وصلت إلى 70 شخصا اليوم الاحد مع إصابة 77 آخرين.

وأشار الى ان معظم الوفيات وقعت نتيجة لانهيار الأسطح وجدران المنازل في حين توفي البعض بسبب الصعق بالكهرباء.

وقال جوتام إن المقاطعات الغربية سهرانبور وميروت ومظفر بور كانت الأكثر تضررا.

وقد تم إطلاق تحذيرات باجتياح الفيضانات مناطق منخفضة على طول نهر "يامونا" في العاصمة الهندية نيودلهي مع تصريف مياه من أحد السدود في أعلى النهر.



م خ



بنا 1656 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/29 - 18 : 08 PM