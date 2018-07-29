"الأشغال" تنجز 47% من انشاء طابق إضافي بمدرسة السلام الابتدائية للبنات المنامة في 29 يوليو / بنا / بلغت نسبة الإنجاز في اعمال تنفيذ انشاء طابق إضافي في مبنى أكاديمي قائم بمدرسة السلام الابتدائية للبنات في منطقة جدحفص 47%



وقالت المهندسة مريم عبدالله أمين مدير إدارة مشاريع البناء بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني انه يتم تنفيذ المشروع وفقاً لمتطلبات وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الزيادة في عدد الطالبات بالمنطقة.

وقالت المهندسة أمين أن الوزارة قامت بتقوية أساسات المبنى الحالي وانتهت من الاعمال الانشائية والخرسانية ويجري حاليا تنفيذ الاعمال الكهربائية والميكانيكية والتشطيبات النهائية.



الجدير بالذكر أن مساحة الطابق الإضافي تبلغ 812 مترا مربعا حيث يتكون من 8 فصول وغرفة للمشرفة ومخزن بالإضافة الى إنشاء غرفة للخزانات ومضخة جديدة بالإضافة الى بعض الاعمال الخارجية والكهروميكانيكية ذات الصلة، وسيتم استخدام مواد صديقة للبيئة تفعيلاً لمبادرة المباني الخضراء من خلال استخدام الطابوق والاسقف العازلة للحرارة وزجاج النوافذ المزدوج والمصابيح الموفرة للطاقة (LED).



يذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة مجموعة المؤيد للمقاولات بتكلفة تبلغ 347,650 دينار وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً.





ن.ع/س.ي



بنا 1641 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/29 - 51 : 07 PM