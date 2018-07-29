مديرة امانة العاصمة تطلع تجار السوق المركزي على المخططات التطويرية للسوق المنامة في 29 يوليو / بنا / اكدت أمانة العاصمة في انها ماضية في تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية الرئيسية لتأهيل سوق المنامة المركزي بما يتناسب مع موقعه الحيوي في قلب العاصمة، مشددة على مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال الاجتماع الشهري مع اللجنة الممثلة لتجار السوق.



جاء ذلك خلال لقاء مدير عام امانة العاصمة المهندسة شوقية إبراهيم حميدان بمجموعة من تجار سوق المنامة المركزي من كل القطاعات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين عن طريق اطلاعهم على الخطط التطويرية القادمة للسوق من جهة ومناقشة جميع المعوقات المتعلقة بأعمال الصيانة والتنظيم وسبل معالجتها من جهة أخرى.

واوضحت م. شوقية حميدان أن الوزارة وبناء على توجيهات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام عبد الله خلف تولي سوق المنامة المركزي اهتماما بالغا باعتباره من أهم الأسواق والمعالم التجارية على مستوى المملكة ودوره الحيوي في توفير مقومات الأمن الغذائي على الصعيد المحلي.



وقالت:" أنه استكمالا للمشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها في العام المقبل ستقوم أمانة العاصمة بتوسعة منطقة الشحن والتفريغ للخضار والفواكه وتوسعة حراج سوق السمك لتستوعب زيادة في عدد المستفيدين من التجار بما سيسهم في تسهيل الحركة التجارية في السوق إلى جانب توفير احتياجات التجار والمرتادين بصورة مستمرة، بالإضافة الى إعادة تأهيل وصيانة الشوارع والطرق الداخلية في محيط السوق وتشييد سور يحيط فيه".



وأشارت الى المشاريع حيز التنفيذ للسنة الحالية المتمثلة في اجراء صيانة شاملة لأسواق اللحم والاسماك، مضيفة بأنه سيتم قريبا تطبيق آلية جديدة لتنظيم وقوف الشاحنات لفترات محددة في مواقع الشحن والتفريغ ضمن الإجراءات التنظيمية بما سيسهم انسيابية الحركة المرورية .



وأشاد الحضور بالجهود الملموسة لوكيل الزراعة والثروة البحرية م. الشيخ محمد بن احمد آل خليفة المدير السابق لأمانة العاصمة لتنفيذه خطة أمانة العاصمة الرامية لتطوير السوق المركزي وسعيه لتوفير أفضل مستويات الخدمات فيه.



وأكد تجار السوق تعاونهم مع أمانة العاصمة لإنجاح البرامج التنظيمية التي تقوم بها من اجل اظهار السوق بالصورة المطلوبة، وبين تجار الخضروات والفواكه ان معاناتهم تكمن في ازدياد اعداد الشاحنات في منطقة الشحن والتفريغ الامر الذي يعرقل وصول شحنات الأغذية في مواعيدها المحددة خصوصا بأن الكثير من تلك الشاحنات لا يتبع تجار السوق أصحاب الرخص التجارية وليست لبضائعها صلة بما يقدمه من سلع غذائية.



اما تجار الأسماك واللحم فقد أشاروا بأن السوق يحتاج الى صيانة تشمل الارضيات والتأكد من كفاءة المكيفات والتهوية المستمرة والى اصلاح المرافق العامة، الى جانب التوسعة لمنطقة (حراج السوق) وتهيئتها لتواكب استقبال كميات الشحنات اليومية كونها المغذي الرئيسي للأسماك والربيان في البحرين.



وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين المسؤولين في امانة العاصمة واللجنة الممثلة لتجار السوق من اجل رفع مستويات الخدمات في المرافق العامة عن طريق الاجتماع الشهري للطرفين لمناقشة ما يستجد من امور بشكل مستمر وللاطلاع عن كثب على العمليات التنظيمية المتعلقة بنظافة السوق وتوفير المناخ المناسب لمرتاديه.







ن.ع/س.ي



بنا 1639 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/29 - 24 : 08 PM