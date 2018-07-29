سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة‎ المنامة في 29 يوليو / بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية اليوم سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة حيث قدم لسموه البحث الذي شارك بتأليفه وتم بالتعاون مع جامعة كامبريدج بعنوان ( التقييمات البيئية لخيارات إدارة النفايات الغذائية).





ونوه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة في استدامة البيئة الطبيعية لمملكة البحرين والحفاظ على مواردها وتنميتها وبأهمية الدراسات المعنية بالبيئة في تحقيق المحصلة العلمية الداعمة لجهود حماية البيئة.



وأعرب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن شكره وتقديره لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تفضل به سموه من توجيهات خلال اللقاء تدعم عمل المجلس.



خ.ب/س.ي



بنا 1604 جمت 29/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/29 - 39 : 07 PM